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В Одессе простились с погибшими при пожаре в одесском колледже учеными: фото

27 декабря, 12:30

На церемонию пришли сотни людей

В Одессе в последний путь провели погибших на пожаре в колледже на Троицкой ученых Бориса Александрова и Галину Иванович. Об этом сообщает Odessa.online.

Церемония прощания состоялась в здании биологического факультета ОНУ им. Мечникова. Проститься с учеными пришли сотни людей, среди которых родственники, студенты, коллеги и иностранные соратники.

"Борис был очень добрым и позитивным человеком. Он никогда не мог вспылить, хотя у нас часто велись жесткие научные дискуссии. Это страшная трагедия для близких, для науки и для всей Украины. Я надеюсь, это трагедия всколыхнет власть имущих и повернет их взоры к состоянию украинский науки. Это страшный удар, и это отбрасывает гидробиологическую науку назад, поскольку он был одним из самых известных в мировой гидробиологической науке людей", — рассказал ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

Присутствующие отметили, что Иванович была не только помощницей Александрова, но и самостоятельным ученым.

"Галина Валентиновна была одной из самых ярких гидробиологов Украины. Если вы сегодня посмотрите отчёт нашего института в разделе "научные достижения", а в него попадает далеко не каждый сотрудник, то вы увидите тот вклад, который Галина Валентиновна оставила как исследователь", — рассказала и.о. ректора Института морской биологии НАН Украины Галина Миничева.

Ранее мы сообщали, что тело директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова опознали только 26 декабря.

Напомним, в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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