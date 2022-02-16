В Одессе против депутата, который выбросил флаги Украины, открыли уголовное производство

Мужчина сделал это демонстративно во время сессии горсовета

Правоохранители не оставили инцидент с Ильей Фрейманом без внимания/Фото: Одесский городской совет, коллаж: "Сегодня"

Против депутата Одесского городского совета от "Партии Шария" Ильи Фреймана, который на сессии горсовета собрал со столов флаги Украины и выбросил их, открыли уголовное производство

Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

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Видео, как в зале заседаний городского совета перед началом сессии один из депутатов собирает установленные на столах флаги Украины и демонстративно откладывает их в сторону, правоохранители обнаружили во время мониторинга сети Интернет.

В связи с этим полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 338 (надругательство над государственным символом Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Внеочередная сессия

На внеочередной сессии горсовета рассматривали выделение средств на создание территориальной обороны. Фрейман назвал происходящее "пафосом" и заявил, что власти пытаются бороться с фейковыми угрозами вместо настоящих.

С критикой этой инициативы выступила и жена Фреймана Яна, также депутат от Партии Шария.

"У нас президент, который говорит о фейковой какой-то угрозе. И что делают у нас? Печатают какие-то флажки, печатают какие-то ленточки, объявляют День единения. Завтра мы возьмемся все за ручки, попрыгаем и покричим "Слава Украине!". А по факту никаких денег на тероборону государство не выдает, требует, чтобы это сделали в области, из областных бюджетов", — заявила Фрейман.

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