Море в Одессе превратилось в зеленый кисель: пляжи чистят тракторами

В Одессе с пляжа Лузановка коммунальщики убрали более 30 кубометров водорослей, которые окрашивали морскую воду в зеленый цвет и были прибиты к берегу течением и ветром.

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По словам экологов, бактерии-водоросли не представляют угрозы для здоровья, однако создают неудобства для отдыхающих, сообщает "Думская" со cсылкой на мэрию города.

"По мнению экологов, единственный способ борьбы с этой проблемой – уборка. Силами коммунальных предприятий "Побережье" и "Городские дороги" проведена расчистка прибрежной территории пляжа "Лузановка". Убрано и вывезено более 30 куб. м растений", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее "цветущую" воду на побережье Черного моря сняли с самолета, а экологи предупреждали, что из-за разлагающихся водорослей купаться в море может быть небезопасно. Специалисты также не советовали принимать в пищу морепродукты из прибрежных вод.

Видео: Facebook/Viknianskiy Nikolay

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Стоит отметить, что в прошлом году в Одессе также сложилась подобная ситуация – тогда море стало зеленым в начале июня, а вскоре из-за активного роста водорослей вода начала "бродить" и превратилась в зеленую жижу.

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