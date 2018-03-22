В Одессе проверили работу депутатов

Сегодня, 20:59

Слуги народа улучшили показатели, но пропускали сессии

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе провели ежегодную аттестацию депутатов горсовета. 25 экспертов изучили активность народных избранников на заседаниях и в общении с горожанами, после чего выставили оценки за добропорядочность, открытость и соблюдение отчетности.

Если сравнить с результатами прошлой аттестации, депутаты улучшили свои показатели работы. К примеру, на официальном сайте горсовета страницы лишь шести депутатов имеют минимальную информацию (имя и фото), а во время предыдущего мониторинга таких страниц было вдвое больше. Кроме того, депутаты исправно посещают сессии.

"37 из 63 депутатов посетили все пленарные заседания", — говорится в отчете Одесской областной организации Комитета избирателей Украины.

А среди тех, кто "прогуливал" заседания, никто не пропустил больше половины. Тем не менее 12 депутатов уличили в "голосовании за соседа".

Ранее сообщалось, что мэрия Львова признала бандеровский флаг своимСоответствующее постановление было подписано главами всех фракций и его поддержали все депутаты на сессии ЛГС. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Львова.

Также напомним, что в Запорожье бойцы АТО подрались с полицией, пытаясь освободить активиста.
депутаты, оценки, показатели, аттестация

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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