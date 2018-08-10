В Одессе пьяная водитель легковушки врезалась в дерево

Во время оформления ДТП женщина вела себя агрессивно и бросалась на полицейских

В Одессе 9 августа на улице Маршала Малиновского женщина-водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением, и легковушка врезалась в дерево. Спасателям пришлось вытаскивать женщину из салона искореженного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Когда полицейские прибыли на место аварии, оказалось, что женщина была пьяная: в ее крови обнаружили 1,48 промилле алкоголя. Во время оформления аварии, женщина вела себя агрессивно, бросалась на полицейских и не выполняла их требований. Из-за этого ее задержали и доставили в отделение полиции.

"На 32-летнюю правонарушительницу составили административные материалы по статьям КУоАП: 185 (злостное неповиновение работнику милиции), 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения и 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства)", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что украинские полицейские за первые семь месяцев 2018 года оформили 56241 административный протокол водителям, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число серьезных происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее.