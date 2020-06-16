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В Одессе пьяные военнослужащие устроили стрельбу у детского центра

16 июня, 15:02

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Стрелки пытались убежать от полицейских

В Одессе посреди ночи произошла стрельба – огонь у здания детского центра "Молодая гвардия" открыли двое военнослужащих.

Как сообщает Управление полиции охраны в Одесской области в Facebook, все случилось около 3:00. На место сразу же примчались копы. Выяснилось, что нетрезвые мужчины развлекались тем, что стреляли в воздух. Увидев полицейских, они пытались сбежать. Один из стрелков при задержании пытался сопротивляться и начал толкать полицейского.

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Позже выяснилось, что военнослужащие – 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. Во время осмотра у них нашли кастет, два стартовых пистолета и магазины с патронами. Теперь мужчинам грозит от трех до семи лет за решеткой.

Напомним, не так давно в Одессе произошла стрельба на рынке – были ранены два человека.

Кроме того, ранее в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы, на месте стоянки одной из маршруток. Позже глава МВД Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба.

Видео: Пресс-служба МВД

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