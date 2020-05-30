В Одессе пьяный экс-прокурор устроил ДТП: подробности

В Одессе произошло ДТП с участием бывшего прокурора, который сейчас преподает в юридической академии. Он сбил на иномарке мотоциклиста, сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области.
Инцидент случился 29 мая около 22:40 на пересечении улиц Среднефонтанской и Пироговской.
На регулированном перекрестке столкнулись автомобиль Suzuki Grand Vitara и мотоцикл Honda. В результате 34-летний водитель мотоцикла получил травмы, он уже доставлен в больницу.
Как отметили в управлении, у водителя автомобиля были признаки опьянения, результаты медосмотра находятся у следователя.
По словам очевидцев, мотоциклист ехал по Среднефонтанской в направлении железнодорожного вокзала, а иномарка поворачивала на Пироговскую. Автомобиль "сильно ударил" мотоцикл, в результате чего он буквально "отлетел" в сторону Куликова поля. По предварительным данным, 34-летний мотоциклист получил многочисленные ушибы и переломы. Как утверждают очевидцы, водитель иномарки был пьян и после ДТП якобы заснул в своем автомобиле.
В правоохранительных органах рассказали, что водитель иномарки ранее работал в органах прокуратуры, откуда уволился примерно пять лет назад. В настоящее время преподает в национальном университете "Одесская юридическая академия". Является кандидатом юридических наук, доцентом кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права.
Напомним, недавно в селе Фонтанка под Одессой произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушка и мопед. Водитель мопеда и его 10-летний сын погибли.
Также мы рассказывали, как в Одессе пьяный полицейский сбил двух человек.
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