В Одессе пьяный мужчина с топором устроил дебош в кафе

В заведении находился полицейский, который и задержал злоумышленника

Мужчина угрожал людям/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Одессе полиция задержала мужчину, который ворвался в кафе топором и начал все крушить. Кроме того, мужчина угрожал людям.

Про это сообщает патрульная полиция в Одесской области.

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У инспектора патрульной полиции Дмитрия Петюка был выходной день и вечером он отдыхал с друзьями в одном из развлекательных заведений города. В это время в заведение ворвался мужчина в нетрезвом состоянии. У него в руках был топор. Он начал все крушить им.

Правоохранитель отреагировал на поведение мужчины и с помощью неравнодушных задержал злоумышленника. В дальнейшем задержанного передали следственно-оперативной группе, которая предоставит правовую квалификацию действиям мужчины.

Похожий инцидент в Мариуполе

В Мариуполе Донецкой области мужчина с топором напал на супермаркет сети АТБ. Он буквально сокрушил все кассы на глазах у сотрудников магазина и посетителей.

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Это было не первое нападение мужчины на магазин. Ранее он разбил одну из касс другого супермаркета. Там продавец отказался пробить товар, потому что покупатель был без маски.

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