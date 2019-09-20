В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу на улице: появилось видео

В Одессе пьяный мужчина, увидев возле своего дома автомобиль с тремя незнакомцами, взял карабин и открыл из него стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Стрелок не угомонился даже тогда, когда незнакомцы тронулись с места. Компания сразу сообщила о стрелке в полицию. Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали 43-летнего мужчину.

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Оружие и патроны у задержанного изъяли, а по факту стрельбы открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения мужчина будет находится в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе было обнаружено тело 58-летнего мужчины с ножом в сердце. Полицейские разыскивают убийцу . Установленные на здании видеокамеры зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в грудь и бросился прочь.

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти 83-летнюю пожилую женщину, посчитав ее ведьмой.

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