Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу на улице: появилось видео

20 сентября, 13:21

Юлия Те

Инцидент произошел в частном секторе города

В Одессе пьяный мужчина, увидев возле своего дома автомобиль с тремя незнакомцами, взял карабин и открыл из него стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Стрелок не угомонился даже тогда, когда незнакомцы тронулись с места. Компания сразу сообщила о стрелке в полицию. Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали 43-летнего мужчину.

Реклама

Оружие и патроны у задержанного изъяли, а по факту стрельбы открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения мужчина будет находится в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе было обнаружено тело 58-летнего мужчины с ножом в сердце. Полицейские разыскивают убийцу . Установленные на здании видеокамеры зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в грудь и бросился прочь.

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти 83-летнюю пожилую женщину, посчитав ее ведьмой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса задержание стрельба мужчина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В СБУ рассказали подробности гибели спецназовца из
В СБУ рассказали подробности гибели спецназовца из "Альфы"Украина
Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделю
Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Одесской области полиция по горячим следам задержала убийцу
В Одесской области полиция по горячим следам задержала убийцуОдесса
Убийство в Одесской области — полиция задержала женщину, которая лишила жизни мать
Убийство в Одесской области — полиция задержала женщину, которая лишила жизни матьОдесса
В Одессе создали самый длинный в Украине трамвай
В Одессе создали самый длинный в Украине трамвайОдесса
Гибель сотрудника
Гибель сотрудника "Альфы": стали известны подробностиОдесса

Новости партнеров

Loading...