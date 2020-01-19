В Одессе пьяный полицейский сбил двух человек

Правоохранитель не был при исполнении служебных обязанностей

В Одессе госпитализированы два человека, которых сбил управлявший иномаркой пьяный полицейский. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня вечером в межквартальном проезде возле супермаркета, расположенном на улице Люстдорфская дорога.

По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля "Opel" – 27-летний работник полиции – сбил шлагбаум и сбил двух пешеходов.

"Мужчину, 1970 г. р., и женщину, 1972 г. р., госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести", – сообщили в главке.

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В полиции утверждают, что находившийся за рулем правоохранитель был не при исполнении служебных обязанностей.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, о происшествии с участием полицейского сообщено работникам Государственного бюро расследований.

Со слов очевидцев, ДТП произошло в районе бизнес-центра "Вузовский", и после совершения ДТП водитель иномарки, которая была на еврономерах, якобы с места происшествия уехал, но потом вернулся. Удар был такой сил, что лобовое стекло автомобиля сильно разбито.

Напомним, ранее мы писали, что пьяный полицейский в Запорожской области устроил ДТП. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести. В случае доказательства вины мужчине грозит ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Кроме этого, в Конотопе Сумской области автомобиль местного отделения полиции совершил наезд на 10-летнего мальчика. Полицейский-водитель немедленно вызвал "скорую" и до приезда медиков оказывал ребенку первую домедицинскую помощь. Ребенка доставили в больницу, где ему предоставили всю необходимую помощь, работники полиции также помогли пострадавшему мальчику лекарствами.

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