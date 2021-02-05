В Одессе пьяный водитель сбил двоих детей (фото)

В Одессе на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской произошло ДТП.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, 5 февраля около 08:00 водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Разумовской, совершил проезд перекрестка с улицей Мясоедовская на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Ford Transit, который двигался по улице Мясоедовской.

После чего автомобиль Toyota по инерции продолжил движение, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу и выехал за пределы проезжей части.

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Пострадавших детей, 11 и 12 лет, доставили в больницу. На месте происшествия работает следователь.

20-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили в медицинском учреждении.

Ранее мы сообщали, что в Одессе столкнулись сразу шесть авто. Первыми в ДТП попали Opel и Daewoo Matis.

Также напомним, в Винницкой области водитель грузовика насмерть сбил пешехода и выбросил тело в реку.

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