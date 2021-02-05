В Одессе пьяный водитель сбил двоих детей (фото)

В Одессе на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской произошло ДТП.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, 5 февраля около 08:00 водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Разумовской, совершил проезд перекрестка с улицей Мясоедовская на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Ford Transit, который двигался по улице Мясоедовской.
После чего автомобиль Toyota по инерции продолжил движение, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу и выехал за пределы проезжей части.
Пострадавших детей, 11 и 12 лет, доставили в больницу. На месте происшествия работает следователь.
20-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили в медицинском учреждении.
Ранее мы сообщали, что в Одессе столкнулись сразу шесть авто. Первыми в ДТП попали Opel и Daewoo Matis.
Также напомним, в Винницкой области водитель грузовика насмерть сбил пешехода и выбросил тело в реку.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк