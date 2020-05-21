В Одессе пьяный водитель устроил аварию и начал лакать воду из лужи: видео

Неадекватный водитель снес забор на заправке, столкнулся с троллейбусом и напился из лужи

В Одессе водитель легкового Volkswagen врезался в забор газозаправочной станции на улице Инглези, протаранил троллейбус, а потом выбрался из машины, упал в лужу и начал лакать из нее воду.

Поведение неадекватного шофера очевидцы сняли на видео, которое потом было опубликовано одним из городских сообществ в социальной сети.

На месте происшествия работали полицейские и медики, о пострадавших в результате этого инцидента пока не сообщалось.

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Между тем, в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс" отметили, что водитель легковушки столкнулся с троллейбусом БКМ, следовавшим по маршруту №9, однако на движении транспорта это не повлияло – троллейбусы объезжали место аварии.

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В Одессе пьяный водитель лакал воду из лужи

Ранее мы сообщали, как на одесской Фонтанке произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушка и мопед. Водитель мопеда и его 10-летний сын погибли. По словам очевидцев, мопед вылетел на "встречку" и врезался в "Жигули". Люди рассказывали, что незадолго до ДТП мопед проехал на красный свет и петлял по дороге. Свидетели предполагают, что его водитель был пьян.

Напомним, недавно в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.

Также мы рассказывали, что встолице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

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