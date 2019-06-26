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В Одессе пьяный водитель устроил масштабное ДТП

26 июня, 09:51

Протаранив пару авто, легковушка врезалась в дерево

В Одессе вчера вечером произошло масштабное ДТП. Виновник аварии был пьян, сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло на углу улиц Пушкинская и Еврейская. Водитель легковушки Volkswagen, житель Киевской области, не справился с управлением, и по очереди столкнулся с двумя автомобилями. После этого иномарка влетела в дерево.

В результате аварии протараненные автомобили получили механические повреждения. Кроме того, ветка дерева, в которое врезался Volkswagen, ранила пешехода. Его каретой "скорой" госпитализировали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по ДТП и патрульные. По предварительным данным, водитель легковушки находился в состоянии опьянения.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, Одесса, пешеход, дерево, легковушка, пьяный водитель

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