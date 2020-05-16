Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе пятилетний ребенок решил купить маме цветы и потерялся

16 мая, 13:15

Руслан Ровик

Мальчик отправился за цветами для мамы и не нашел дороги обратно

В Одессе прохожие заметили в Суворовском районе маленького ребенка, который был на улице один. Люди вызвали патрульных, и малыш рассказал им, что вышел из дома, чтобы купить цветы маме и не смог найти дорогу обратно.

Как сообщили в патрульной полиции, мальчик рассказал копам, что идет искать свою маму.

"Мама мальчика вскоре нашлась. Она рассказала, что вышла в магазин и не закрыла входную дверь, а сын вышел ее искать", - говорится в сообщении.

Реклама

В итоге, мальчик подарил матери купленный для нее букет, а стражи порядка провели с ней разъяснительную беседу.

В тренде
Украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы: где было "жарко"

Как сообщал сайт "Сегодня", жительницу села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области Алину Недову, которая пропала 6 мая, нашли мертвой на берегу Днестровского лимана.

Реклама

Также ранее в Харьковской области обнаружили мертвой шестилетнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе.

О том, какие выходы ищут родители, чтобы занять детей на вынужденных "каникулах", – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса поиски пропал мальчик Поиск детей

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 16 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 16 мая и все подробности из регионовУкраина
Пропавшую в Одесской области девушку нашли мертвой на берегу
Пропавшую в Одесской области девушку нашли мертвой на берегуОдесса
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погода
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погодаУкраина
Четверо тяжелых: в Одессу на самолете привезли раненных на Донбассе бойцов (фото)
Четверо тяжелых: в Одессу на самолете привезли раненных на Донбассе бойцов (фото)Одесса
В Одессе на праздновании 9 Мая произошла потасовка: появилось видео
В Одессе на праздновании 9 Мая произошла потасовка: появилось видеоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...