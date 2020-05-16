В Одессе пятилетний ребенок решил купить маме цветы и потерялся

Мальчик отправился за цветами для мамы и не нашел дороги обратно

В Одессе прохожие заметили в Суворовском районе маленького ребенка, который был на улице один. Люди вызвали патрульных, и малыш рассказал им, что вышел из дома, чтобы купить цветы маме и не смог найти дорогу обратно.

Как сообщили в патрульной полиции, мальчик рассказал копам, что идет искать свою маму.

"Мама мальчика вскоре нашлась. Она рассказала, что вышла в магазин и не закрыла входную дверь, а сын вышел ее искать", - говорится в сообщении.

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В итоге, мальчик подарил матери купленный для нее букет, а стражи порядка провели с ней разъяснительную беседу.

Как сообщал сайт "Сегодня", жительницу села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области Алину Недову, которая пропала 6 мая, нашли мертвой на берегу Днестровского лимана.

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Также ранее в Харьковской области обнаружили мертвой шестилетнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе.

О том, какие выходы ищут родители, чтобы занять детей на вынужденных "каникулах", – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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