В Одессе рассказали о работе кладбищ в поминальные дни

В мэрии Одессы решили закрыть городские кладбища до конца карантина, введенного из-за распространения коронавируса, исключения будут делаться только для погребальных процессий.

Об этом заявил спикер городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Николай Покровский, разъясняя новые карантинные ограничения, введенные мэрией вчера.

"На кладбищах, где это возможно, будут закрыты ворота, где нет стационарных постов охраны, будут работать правоохранители. Также правоохранительные органы будут контролировать соблюдение правил закрытия рынков и кладбищ", – предупредил он.

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Покровский заявил также, что для посещения и въезда автотранспорта кладбища будут закрыты полностью, "однако это не касается обрядов погребения, в этом плане кладбища будут работать в штатном режиме".

"Эти ограничения продлятся до окончания карантина", – добавил спикер.

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При этом в протокол заседания комиссии в Одесской ОГА указано, что было решено "перенести поминальные дни после Пасхи и совершение заупокойных молитв на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая пройдет 6 июня 2020 года".

Больше о том, что Кабмин решил делать для борьбы с COVID-19, читайте в материале "Сегодня": "Карантин 2.0: что власти пообещали сделать для борьбы с коронавирусом".

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