В Одессе разгромили три интернет-казино

Сегодня, 12:31

Неизвестные разбили оборудование и забросали помещения дымовыми шашками 

Фото:npu.gov.ua
Фото:npu.gov.ua

В Одессе неизвестные напали и устроили разгром в трех офисах интернет-казино "Лотомаркет". Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Инциденты произошли 26 мая в Суворовском районе города. Сначала в полицию поступило сообщение о том, что сразу по двум адресам "Лотомаркетов" (ул. Генерала Бочарова и Марсельская) группа неизвестных в балаклавах битами разбили оборудование и забросали дымовыми шашками помещения. Через несколько минут аналогичный инцидент произошел в третьем офисе интернет-казино на улице Героев обороны Одессы.

На данный момент устанавливаются обстоятельства события и личности правонарушителей, опрашиваются свидетели и очевидцы. Предварительно действия неизвестных квалифицируются по признакам преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Подобный инцидент призошел в прошлом году в Киеве. Тогда на улице Щербаковского несколько десятков парней крушили заведение по продаже лотерей. По вызову немедленно выехали усиленные наряды полиции. За противоправные действия правоохранители задержали 15 молодых ребят и доставили в управление полиции. 
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Источник:

УНИАН

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