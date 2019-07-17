В Одессе разоблачили рекордный канал контрабанды

Контрабандисты поставляли в Украину огромные партии текстиля

В Одессе разоблачили рекордный канал контрабанды текстиля. Фото: Сегодня

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали крупнейший в истории страны канал контрабанды текстиля.

Среди задержанных оказались граждане Китая и украинцы, поставлявшие товар из Поднебесной в морские порты, обходя таможенные посты.

В прошлом году теневые предприниматели ввезли продукции на почти 235 миллионов гривен, с начала этого года – уже на 120 миллионов, а ежегодный объем контрабанды достигал 40% от всего количества текстиля, который реализуют на украинском рынке.

Ранее сообщалось, что на границе с Румынией задержали контрабанду на сумму выше миллиона гривен.

Также мы писали о необычной контрабанде, перехваченной в Сумской области в рамках проведения совместной специальной пограничной операции "Граница-2019" была задержана четверть тонны российской вяленой воблы и икры на границе с Россией.

"Рыбный" груз незаконно переместили через границу из России путем перегрузки через инженерные заграждения. Одного из фигурантов, 22-летнего украинца, пограничники задержали, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе разоблачили рекордный канал контрабанды". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"