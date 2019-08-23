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В Одессе развернули 28-метровый флаг Украины: фото и видео

23 августа, 14:12

В торжестве участвовали волонтеры и курсанты Одесского военно-морского лицея

В Одессе сегодня, в День Государственного флага, в рамках Вышиванкового фестиваля на Потемкинской лестнице развернули 28-метровый желто-синий флаг.

В акции приняли участие около сотни человек, в том числе организаторы, волонтеры и курсанты Одесского военно-морского лицея. Во время поднятие флага возле памятника Дюку выступал оркестр Военно-морских сил Украины.

Длина флага, 28 метров, соответствует возрасту независимой Украины.

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Участники акции также совместно исполнили гимн Украины. Курсанты держали желтые и синие бумажные кораблики, символизирующие поддержку украинских военных моряков, захваченных в плен Россией.

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Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины . Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года.

"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню Государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

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