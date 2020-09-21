В Одессе ребенок бегал по улице, пока его пьяная мать спала под скамейкой (фото)

В Одессе полицейские задержали пьяную женщину, которая лежала на тротуаре рядом со скамейкой. Возле нее бегал пятилетний мальчик.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел вечером 20 сентября на улице Ицхака Рабина. На место выехали копы.
Мальчик рассказал стражам порядка, что его зовут Рома. По словам ребенка, он живет вместе с мамой в поле. Малыш был в грязной одежде, он пожаловался, что хочет есть и пить. Инспекторы сразу напоили и накормили мальчика.
Также патрульные вызвали скорую для оказания медицинской помощи ребенку и женщине. Кроме того, они сообщили об этом сотрудникам ювенальной превенции, которые в дальнейшем установят все обстоятельства дела.
Ранее мы сообщали, что в Одессе мать избила ребенка на глазах у прохожих. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Также напомним, в Одессе горе-мать гуляла с младенцем по проезжей части. Женщина была пьяна.
Кроме того, в Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем. Это произошло возле одного из супермаркетов микрорайона Восточный-2.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк