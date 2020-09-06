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В Одессе ребенок с родителями жили в парке: мать мальчика умерла

6 сентября, 10:17

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Семью выгнали из арендованной квартиры

В Одессе супруги с девятилетним сыном трое суток жили в Херсонском сквере, ибо им не было куда пойти. Так продолжалось до тех пор, пока их не заметили неравнодушные. Как только семья получила шанс на нормальную жизнь, случилась трагедия – мать мальчика внезапно умерла.

Журналисты "Сегодня" побывали на месте и пообщались с полицейским, который первым приехал к семье. Старший инспектор по особым поручениям отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Дмитрий Ревун был впечатлен увиденным: мальчик спал на земле, а постель у него была из тетрадок.

Родители, по словам копа, тоже были рядом, и они были трезвые.

"Оба родителя работали контролерами у рынка. Пропускали транспорт. Но, когда рынок закрылся в период карантина, они остались без работы. То жилье,которое они арендовали, владелец попросил покинуть, так как он его продал. Поэтому они решили жить в парке", – рассказал Ревун.

Тогда родителям предложили, чтобы их сын жил в приюте, пока они не найдут работу и жилье. В этом им обещали помочь. Супруги согласились, но уже ночью матери мальчика стало плохо. Пока приехала "скорая", женщина умерла. Как выяснилось, у нее был ВИЧ, но лечиться было не за что.

Сейчас девятилетний Максим находится в больнице, его обследуют и делают ПЛР-тестирование. После обследования мальчика отправят в приют.

Напомним, недавно в столице женщина бросила под магазином двух маленьких внучек.

Также мы рассказывали, как на украинском курорте мать "забыла" дочь на аттракционах. Полиция оперативно разыскала ребенка.

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