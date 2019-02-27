Судьба буксира "Параллель" с контрабандой: судно до сих под арестом, но с одесского пляжа его уберут

Судно проходит как вещдок в деле о контрабанде, а его владелица — как свидетель

Буксир «Параллель». Судно стало новой достопримечательностью, привлекая взрослых и детей. Фото: В. Борисенко.

Судьба буксира "Параллель" с контрабандой: судно до сих под арестом, но с одесского пляжа его уберут Виктор Борисенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/589/474/5c758947461ed.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/589/474/5c758947461ed.png 2019-02-27T06:19:00+02:00 Одесса Судно проходит как вещдок в деле о контрабанде, а его владелица — как свидетель

Одесские чиновники и правоохранители наконец решили судьбу буксира "Параллель", который прибило после крушения к одесскому пляжу "Дельфин" еще в ноябре. На днях после нашумевших разговоров о возможной экологической угрозе они провели совещание с участием всех профильных служб.

За зиму судно, севшее на мель у самого пирса, успело стать новой достопримечательностью. Да и вряд ли стоило ожидать чего-то другого, ведь, по одной из версий, до момента крушения буксир якобы тянул баржу с более чем 9 000 ящиками контрабандных сигарет. Правда, экипаж буксира этот факт отрицает. Зимние шторма изрядно потрепали суденышко, и оно дало течь: вокруг на воде образовалось маслянистое пятно. Но любопытных одесситов это не отпугнуло. Однажды кто-то даже умудрился проложить импровизированный мост с пирса на борт, чтобы изучить буксир изнутри. А некоторые родители даже пускали на аварийную посудину детей.

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ. Изначально, чтобы минимизировать угрозу, экологическая служба порта оградила акваторию вокруг буксира специальными бонами. Но они, как и само судно, не выдержали погодных условий.

Еще в середине февраля в Государственной экологической инспекции северо-западного региона Черного моря "Сегодня" заявили: "Ведется сбор образцов для проверки состава воды в прибрежной акватории. И хотя пока неизвестно на сколько загрязнение серьезное, его нужно ликвидировать".

Теперь же экоинспекция постоянно мониторит состояние воды вокруг места дислокации буксира, заявили в военной прокуратуре Одесского гарнизона после совещания профильных структур. По словам прокурора Максима Брилева, буксир, на который, к слову, следственный судья наложил арест, с пляжа все же уберут, но только после повторного осмотра.

"Осмотр судна будет осуществлен, чтобы избежать повреждения либо исчезновения следственных материалов (буксир является вещественным доказательством в деле о контрабанде. — Авт.)", — заявил Брилев.

Планируется, что судно уберут с пляжа силами Одесского филиала Администрации морских портов Украины.

"Перемещение будет проводиться согласно нормам экологического законодательства", — заверил военный прокурор, уточнив, что завершить весь комплекс работ планируют не позднее второй декады марта.

А вот куда именно переместят буксир, в военной прокуратуре пока не говорят, но отмечают, что это будет государственное учреждение на территории Одесской области. К слову, ранее поговаривали о том, что судно могут отдать ВМС. Его владелица, которая сейчас участвует в деле как свидетель, готова отказаться от буксира.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. Как пояснил "Сегодня" эколог Владислав Балинский, утечка горюче-смазочных материалов, в том числе мазута (в военной прокуратуре уверяют, что топлива в буксире нет), пока не сильно опасна, но все может измениться ближе к курортному сезону, когда температура воды начнет повышаться.

"Люди будут выходить из моря и идти отмываться от темных пятен", — поясняет наш собеседник, добавляя, что подобные вещества также могут вредить флоре и вызывать неприятный запах у побережья.

Тем временем, буксир "Корец" и судно "Донбасс" вошли в состав ОС. Судна должны стать основой украинского флота в Азовском море.

Ранее в Азовском море прошли масштабные учения с кораблями, артиллерией и самолетами. В учениях были задействованы силы Госпогранслужбы и ВМС.

Также мы писали, что на вооружение Военно-морских сил Украины в 2019 году поступит еще один малый бронированный артиллерийский катер, а также два десантных катера "Кентавр". Об этом заявил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба Вооруженных сил Украины Вячеслав Демьяненко.

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.