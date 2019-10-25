В Одессе рядом с железной дороге нашли обугленный труп

Обугленный труп был найден возле железнодорожной ветки / Фото: Нацполиция

На окраине Одессы, недалеко от железнодорожной станции "Одесса-Восточная" было найдено обугленное тело человека.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, труп обнаружил работник железнодорожной станции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

В настоящее время полицейские занимаются выяснением пола, личности и обстоятельств смерти человека. Решается вопрос о внесении сведений по этому факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи "умышленное убийство".

Напомним, ранее в Чернигове 23-летняя девушка была приговорена к пожизненному заключению за убийство своих дяди и тети. По данным расследования, обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и вечером, когда домой вернулись ее дядя с тетей, у них произошел конфликт, а затем она нанесла многочисленные ножевые ранения (по несколько десятков) сначала своему дяде, а потом тете.

Также мы писали о том, что в Киеве суд вынес приговор по резонансному делу о гибели годовалого ребенка в декабре 2016 года, когда женщина на 11 дней бросила в запертой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочку. В результате мальчик умер от голода, а обессиленную девочку удалось спасти. Суд вынес приговор: горе-мать получила восемь лет тюрьмы, тогда как прокуратура требовала для нее пожизненного лишения свободы.

Также в столице уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

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