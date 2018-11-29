В Одессе с 1 декабря подорожает проезд в электротранспорте

Одесситам придется платить по пять гривен за поездку трамваях, троллейбусах и фуникулерах

В Одессе с 1 декабря повысятся цены на проезд в городском электротранспорте. Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета городского совета.

Как заявил директор Департамента экономического развития Сергей Тетюхин, разовый билет будет стоить пять гривен. При этом поездка по постоянному абонементу обойдется в две гривни, а по постоянному льготному – 1 и 0,5 грн.

"При этом стоимость поездки по постоянному билету останется на уровне 2016 года", – отметил чиновник. Отметим, что в 2016 году стоимость проезда составляла две гривни, для студентов – одна гривня, а для учеников 50 копеек.

Чиновники объяснили, что необходимость повышения цен на проезд возникла в связи с тем, что улучшилось качество транспорта и перевозок, а это требует финансовой поддержки. Кроме того, планируется стимулировать одесситов к покупке проездных на определенный период и таким образом способствовать возрастанию безналичной оплаты проезда.

Сергей Тетюхин заявил также, что Одесса – последний город-милионник, который повышает тариф, при этом стоимость разового и постоянного билетов остаются одними из самых низких. Для сравнения: в Киеве разовая поездка стоит восемь гривен, а постоянный билет (за одну поездку) – 6,5 грн, во Львове – 5 грн и 2,6 грн, а в Днепре – 4 и 3,67 грн.

Напомним, в сентябре коммунальщики пересматривали цены на проезд в трамваях и троллейбусах. Тогда уверяли, что себестоимость поездки составляет 5,4 грн.

Кроме того, в январе в Одессе повысилась стоимость проезда в маршрутках. Из-за подорожания горюче-смазочных материалов цену на поездку установили в районе 7 грн.