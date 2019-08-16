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В Одессе с драками выбирают нового председателя областного совета: опубликовано видео

Сегодня, 13:34

Потасовки вспыхнули с самого начала сессии

В Одессе депутаты с драками проводят выборы нового председателя

В Одессе депутаты с драками проводят выборы нового председателя / Фото: Думская

Сессия Одесского областного совета, на которой должны выбрать нового председателя вместо Анатолия Урбанского, который был избран депутатом Верховной Рады, началась с драки.

Как сообщает "Думская", депутат и замглавы ОГА Виталий Свичинский обвинил коллег из двух фракций в сговоре и призвал блокировать трибуну, его поддержало несколько депутатов, и после этого вспыхнула потасовка.

В ходе толкотни у Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку. Позже микрофон заменили, и председатель попытался возобновить сессию, но снова вспыхнула драка.

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В зал зашла полиция, а Урбанский объявил перерыв на пять минут. Позже сессия все же началась, но снова объявили перерыв, поскольку главы фракций, председатель совета и его замы ушли в другой кабинет для проведения консультаций.

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Фото PAP

По данным местных журналистов, за всем происходящим стоит первый заместитель главы областного совета Олег Радковский, целью которого якобы было не дать облсовету избрать нового председателя и стать исполняющим обязанности главы облсовета. Отмечается, что в зале также присутствуют неизвестные "спортивной наружности".

Как сообщали новости "Сегодня", в день голосования на досрочных парламентских выборах были задействованы дополнительно 132,5 тыс. сотрудников силовых структур (Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной, Государственной миграционной служб и ГСЧС), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и впервые – система авиационной безопасности. Также полиция открыла более полтысячи уголовных производств по нарушениям на выборах в Раду.

Смотрите также в видеосюжете о главных нарушениях на выборах в Киеве:

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