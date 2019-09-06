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В Одессе с поличным поймали иностранцев-домушников

6 сентября, 08:37

Мужчин задержали сразу после совершения кражи

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе правоохранители с поличным задержали двоих иностранцев-домушников. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Мужчины ограбили квартиру в многоэтажке в Суворовском районе города. Сначала один из них позвонил в дверь, чтобы убедиться, что хозяев нет дома. После этого злоумышленники взломали замок на входной двери квартиры и похитили имущество на сумму около 35 тысяч гривен.

Полицейские задержали преступников сразу после совершения кражи. Они оказались 47 и 27-летними уроженцами Закавказья.

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"Следователи проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемых проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений", – рассказали в полиции.

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Напомним, не так давно в Харькове полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении целой серии квартирных краж. Оперативники занимались розыском членов группы с начала 2019 года. За это время была установлена причастность злоумышленников к совершению 18 краж на территории Харькова.

Кроме этого, "Сегодня" писали о том, как максимально обезопасить свое жилье от кражи, а также рассказывали, как распознать квартирного вора.

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Одесса ограбление задержание иностранцы домушники

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