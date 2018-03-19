В Одессе с зеленым пивом и танцами отпраздновали День святого Патрика

В выходные одесситы отметили традиционной ирландский праздник — День святого Патрика. Центр города заполонили люди в зеленых одеждах, а также в костюмах леприконов и самого Патрика.

Гулянья прошли в двух локациях. Так, у памятника Дюку на Приморском бульваре устроили танцевальный флешмоб: под живую музыку десятки людей станцевали ирландский степ. Затем участники действа приняли участие в костюмированном шествии до Горсада, где организовали концерт, ярмарку хендмейд-изделий и необычной еды. Там гостей праздника угощали зеленым пивом, ирландским кофе и вареной кукурузой.

Пока одни подкреплялись, в ротонде танцевали ирландские народные танцы, пели и играли на волынках.

"Получилось очень весело! Надеюсь, скоро такой праздник будет проходить в Одессе уже на международном уровне", — сказал "Сегодня" солист группы ирландской музыки Jolly’s Николай Мазуренко, добавляя, что подобный фестиваль проходит уже девятый год и собирает все большее количество зрителей. Мазуренко убежден, что ирландская культура набирает популярность в Украине.

Напомним, День святого Патрика каждый год отмечают 17 марта.

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