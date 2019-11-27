В Одессе самолет совершил аварийную посадку

Фото: SpottersAero/Vasiliy Koba / Фото: скриншот

В Одессе совершил аварийную посадку самолет Як-18. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя.

Как сообщили на Facebook-странице одесского международного аэропорта, посадка была совершена 27 ноября в 12:53.

На борту самолета находилось два человека, никто из них не пострадал, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Также стало известно, что учебно-тренировочный самолет вылетел с аэропорта "Гидропорт" за час до инцидента, а отказ двигателя произошел в воздухе.

Напомним, что 21 ноября в Международном аэропорту "Одесса" произошел инцидент с двумя самолетами – воздушные судна повредили передние стойки. В этот же день в похожую ситуацию попал частный самолет Gulfstream G150, который летел в Дубай.

Недавно из-за густого тумана, который опустился на аэропорт Харькова, пассажиры рейса из египетского Шарм-эш-Шейха едва не погибли – самолет не смог приземлиться в условиях практически полного отсутствия видимости и нехватки топлива, и был вынужден уйти в "Борисполь".

Также мы сообщали, что из-за густого тумана авиарейсы отменяли и в аэропорту Львова: проблемы возникли у пассажиров, направлявшихся в Италию, Польшу и Египет, а также тех, кто возвращался из этих стран.

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