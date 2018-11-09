В Одессе СБУ и прокуратура разоблачили преступную схему на миллионы гривен

В Одессе сотрудники областной прокуратуры вместе с работниками Службы безопасности Украины разоблачили и ликвидировали схему минимизации налогов за счет переводов средств за рубеж. Объемы сделок исчислялись миллионами, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Во время обысков правоохранители изъяли 18 миллионов гривен в разной валюте (свыше 7,5 млн грн, 220 036 долларов США, свыше 130 тыс. евро и более чем 150 тыс. российских рублей) и документацию черновой бухгалтерии", – написал он.

По данным Лысенко, фиктивные операции осуществлялись для сбора и перевода в наличные денег с предприятий области, а также для минимизации налогов.

"Сейчас проверяется информация относительно перечисления средств на счета фирм, которые находятся в Москве и Ростове-на-Дону с использованием офшорных компаний на Кипре", – резюмировал спикер.

Ранее мы писали, что в Николаевской области работники полиции и СБУ под руководством прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен.

А ранее прокуратура Черниговской области обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который "отмывал" деньги предпринимателей в Черниговской и Киевской областей. В ходе обысков, кроме денег обнаружено 3,4 кг золота.