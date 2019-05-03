В Одессе СБУ открыла центр кибербезопасности

Задачей специалистов центра будет защита государственных и частных сайтов

В Запорожской области СБУ разоблачила пророссийского агитатора. Фото: СБУ

В Одессе открыли региональный центр кибербезопасности Службы безопасности Украины. Он стал третьим в Украине – после Днепровского и Сумского.

Специалисты центра будут заниматься охраной от кибератак государственных и частных ресурсов в сети, а также отслеживать распространение вирусов на сайтах государственных учреждений и бизнес-структур и предотвращать утечку личных данных и сбои в работе.

Так, экспертам уже удалось предотвратить масштабную атаку на сайт Центральной избирательной комиссии, организованную, по данным СБУ, спецслужбами России, чтобы повлиять на ход президентских выборов.

"Эта атака была путем рассылки фишинговых писем на адреса сотрудников ЦИК. Специалистами СБУ было определено, что вирус создали 27 марта, и в коде этого вируса были надписи на русском языке. Эта информация дает возможность утверждать, что за этой атакой стоят отдельные подразделения спецслужб Российской Федерации", – подчеркнул заместитель главы СБУ Олег Фролов.

"Это возможность получить доступ к ресурсам как в сети интернет, так и к закрытым. Безусловно, без людей и информсистем это просто компьютеры. Но во время атаки могут встретиться разные специалисты и принять самые действенные решения", – добавил глава ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ Максим Литвинов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины заявили о проведении операции "Пираты". Ее основной задачей является усиление противодействие преступлениям, совершаемым в сфере нарушений авторских прав правообладателей. Операция стартовала по всей стране.

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