В Одессе СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора

Фото: СБУ

В Одессе СБУ задержала интернет-агитатора, который распространял материалы антиукраинского содержания через запрещенную в Украине социальную сеть "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина администрировал сепаратистскую группу в соцсети. Он размещал в ней информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению госграницы. Кроме того, мужчина популяризировал террористические организации "Д / ЛНР".

Во время обыска дома агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами преступления.

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Фото: СБУ

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия", – рассказали в СБУ.

Напомним, ранее в Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов.

Кроме этого, в Одессе разоблачили местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы.

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