В Одессе считают людей и собак, чтобы восстановить сквер

В центре Одессы в скором времени может стать больше мест для прогулок. Активисты задумали восстановить сквер Жанны Лябурб, под Тещиным мостом, а журналисты "Сегодня" выяснили, как выглядит сквер сейчас и как он может преобразиться.

По состоянию на данный момент, в зеленой зоне под палящим солнцем между редкими деревьями желтеют остатки травы, а присесть можно разве что на бетонные парапеты, а единственная достопримечательность — две небольшие скульптуры крылатых котов, появившиеся тут в конце прошлого года. Чтобы составить детальный план реконструкции, активисты проводят исследование, выясняя, как местные пользуются сквером.

"Нужно понимать, какое движение происходит вокруг: почему люди туда заходят или не заходят, как они туда попадают или почему обходят стороной, это начальное исследование, сбор количественных данных", — объяснил "Сегодня" один из организаторов проекта Алексей Ткаченко.

Мониторинг продлится до 20 августа. Желающих помочь проекту просят регистрироваться через онлайн-форму, а затем несколько часов считать проходящих мимо людей, согласно инструкциям. Полученные данные активисты хотят использовать для составления проекта сквера.

[GALLERY_BLOCK]

"Речь идет о написании технического задания для открытого всеукраинского архитектурного конкурса по благоустройству и реновации сквера", — рассказал "Сегодня" координатор Кирилл Липатов, подчеркнув, что сам конкурс планирует проводить муниципалитет.

Мы не заметили в сквере большого движения, однако волонтеры говорят о сотнях посетителей.

"Я считала людей, выходящих со сквера на Тещин мост и обратно, сидела прямо напротив спуска, в начале улицы Гоголя, — Рассказала нам волонтер Анна Подопригора, наблюдавшая за сквером утром. — В сквер вошли 73 человека и вышли оттуда 32. Примерно 70% были с собаками, еще около 15% — бегуны, и оставшиеся 15% — просто пешеходы".

Местные жители также знают парк как давнее место встреч собачников и понемногу мечтают о возрождении сквера.

"Там, где сейчас засохшее дерево, раньше была клумба, а вокруг нее несколько скамеечек, восстановить бы это!" — поделился живущий неподалеку одессит Павел. Другие жильцы хотят видеть здесь и новые скульптуры.

Напомним, в 2015-м сквер оказался в центре экологического скандала: часть территории обнесли строительным забором и срубили большую часть деревьев. Местные опасались, что здесь возведут торговый центр или автосалон, однако весной 2016-го утвердили детальный план территории, который закрепил за сквером статус зеленой зоны.

Напомним, ранее мы писали об одесситке, которая превращает гладкую морскую гальку в ярких рыбок и пушистых животных. Необычное хобби мастерица называет медитативным и благодаря ему за несколько лет обрела известность далеко за пределами Украины.

Также напомним об одесской мастерице, которая креативно подошла к процессу изготовления мыла ручной работы. Уже полгода она превращает мыло в цветы, которые компонует в яркие и ароматные букеты.