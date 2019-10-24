В Одессе сформировали новую бригаду Нацгвардии: фото

В Одессе сформировали бригаду Нацгвардии. Фото: пресс-служба НГУ

В Одессе сформирована новая бригада Национальной гвардии Украины. Подразделение было создано на базе 49-го отдельного полка охраны общественного порядка НГУ (воинская часть 3012).

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, личному составу бригады был представлен новый командир – бывший заместитель командира полка полковник Вячеслав Краснопольский.

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Также было объявлено, что дата основания воинской части меняется на 2 января 1992 года — день, когда ее официально зачислили в состав Национальной гвардии Украины. Ранее гвардейцы вели свою историю с 23 июля 1966 года, когда постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР в Одессе был сформирован моторизированный батальон милиции Министерства охраны общественного порядка СССР.

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В состав 11-й бригады Нацгвардиив Украины вошли три линейных патрульных батальона, дислоцирующихся в Одессе, 18-й отдельный батальон в Измаиле, рота оперативного назначения, батальон оперативного назначения в Жеребкове Ананьевского района.

Напомним, ранее в Одессе возле Южной исправительной колонии № 51, которую законсервировали после бунта заключенных, прошли плановые учения силовиков.

Кроме того, в прошлом месяце в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие Украина.

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