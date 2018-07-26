В Одессе сгорела Audi, огонь перебросился на BMW: местные жители говорят о поджоге

Вчера, 22:53

Огонь тушили восемь спасателей

На пожаре — восемь спасателей. Фото: пресс-служба патрульной полиции
На пожаре — восемь спасателей. Фото: пресс-служба патрульной полиции

В Приморском районе Одессы сегодня сгорел автомобиль. От легковушки марки Audi остался лишь каркас и горы поплавленного металла и пластика.

Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, машина вспыхнула около полудня во дворе на ул. Армейской. Огонь также повредил припаркованный поблизости автомобиль марки BMW. "Пострадавших нет", — заверили копы.

В пресс-службе облуправления ГСЧС "Сегодня" рассказали, что на место ЧП выезжали две пожарные машины. "Огонь тушили восемь спасателей. Площадь пожара составила пять квадратных метров", — уточнили в ведомстве.

На полную ликвидацию возгорания сотрудники ГСЧС потратили около получаса. После этого к работе приступили правоохранители и эксперты, которым предстоит выяснить причину возгорания.

Местные жители говорят о поджоге, но в полиции информацию пока не комментируют. В 17:00 на месте ЧП еще работала следственно-оперативная группа.

Ранее в Одесской области сгорели микроавтобус и частный дом: на месте обнаружили тело мужчины.

Также мы писали, что в Одесской области взорвалась легковушка, трое человек пострадали. 
пожар, огонь, сгорел, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе сгорела Audi, огонь перебросился на BMW: местные жители говорят о поджоге". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Алина Калинина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: пресс-служба ГСЧС

В Тернополе произошел взрыв в многоэтажке: двое раненых

18 Июля, 09:49

В результате взрыва мужчина и его малолетний сын получили ранения

Запорожье

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В центре Запорожья произошел смертельный пожар

16 Июля, 10:13

В огне погиб 52-летний мужчина
Загрузка...

Одесса

На территории одесской метеостанции произошел взрыв: полностью разрушено здание

12 Июля, 21:03

Взрыв на Французском бульваре разрушил газогенераторную станцию синоптиков

Одесса

Пожар. Вероятной причиной возгорания считают попадание молнии. Фото: facebook.com

Молния сожгла школу в Одесской области: все подробности

12 Июля, 06:42

В учебном заведении ранее указывали на отсутствие громоотвода, а РГА просят подождать с выводами
Загрузка...