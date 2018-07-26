В Одессе сгорела Audi, огонь перебросился на BMW: местные жители говорят о поджоге

В Приморском районе Одессы сегодня сгорел автомобиль. От легковушки марки Audi остался лишь каркас и горы поплавленного металла и пластика.

Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, машина вспыхнула около полудня во дворе на ул. Армейской. Огонь также повредил припаркованный поблизости автомобиль марки BMW. "Пострадавших нет", — заверили копы.

В пресс-службе облуправления ГСЧС "Сегодня" рассказали, что на место ЧП выезжали две пожарные машины. "Огонь тушили восемь спасателей. Площадь пожара составила пять квадратных метров", — уточнили в ведомстве.

На полную ликвидацию возгорания сотрудники ГСЧС потратили около получаса. После этого к работе приступили правоохранители и эксперты, которым предстоит выяснить причину возгорания.



Местные жители говорят о поджоге, но в полиции информацию пока не комментируют. В 17:00 на месте ЧП еще работала следственно-оперативная группа.

Ранее в Одесской области сгорели микроавтобус и частный дом: на месте обнаружили тело мужчины.

Также мы писали, что в Одесской области взорвалась легковушка, трое человек пострадали.