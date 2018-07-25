В Одессе сгорела иномарка: от машины почти ничего не осталось

Вчера, 18:48

На борьбу с огнем восемь спасателей потратили около полчаса

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области

В Приморском районе Одессы 25 июля сгорел автомобиль. От легковушки марки Audi остался только каркас и горы плавленого металла и пластика. Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, машина вспыхнула около полудня во дворе на улице Армейской.

Огонь также повредил припаркованный поблизости автомобиль марки БМВ. "Пострадавших нет", — заверили копы.

В пресс-службе областного управления ГСЧС "Сегодня" рассказали, что на место происшествия выезжали две пожарных машины.

"Огонь тушили восемь спасателей. Площадь пожара составила пять квадратных метров", — уточнили в ведомстве. На полную ликвидацию возгорания сотрудники ГСЧС потратили около получаса. После этого к работе приступили правоохранители и эксперты, которым предстоит выяснить причину возгорания.

Местные жители говорят о поджоге, но в полиции случившееся пока не комментируют. Правоохранители нам сообщили, что по состоянию на 17:00 на месте ЧП еще работала следственно-оперативная группа. 

Напомним, ранее мы писали о том, как у 16-этажного жилого дома на проспекте Оболонском, в автомобиле Mercedes-Benz S-500 возник пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек и передние колеса автомобиля, в рядом расположенном автомобиле Skoda Octavia было повреждено заднее правое крыло.

Ранее в Голосеевском районе на автостоянке сгорело 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению.
Одесса, поджог, автомобиль

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Автор:

Алина Калинина

Источник:

"Сегодня"

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