В Одессе сгорела иномарка: от машины почти ничего не осталось

На борьбу с огнем восемь спасателей потратили около полчаса

В Приморском районе Одессы 25 июля сгорел автомобиль. От легковушки марки Audi остался только каркас и горы плавленого металла и пластика. Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, машина вспыхнула около полудня во дворе на улице Армейской.

Огонь также повредил припаркованный поблизости автомобиль марки БМВ. "Пострадавших нет", — заверили копы.

В пресс-службе областного управления ГСЧС "Сегодня" рассказали, что на место происшествия выезжали две пожарных машины.

"Огонь тушили восемь спасателей. Площадь пожара составила пять квадратных метров", — уточнили в ведомстве. На полную ликвидацию возгорания сотрудники ГСЧС потратили около получаса. После этого к работе приступили правоохранители и эксперты, которым предстоит выяснить причину возгорания.

Местные жители говорят о поджоге, но в полиции случившееся пока не комментируют. Правоохранители нам сообщили, что по состоянию на 17:00 на месте ЧП еще работала следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее мы писали о том, как у 16-этажного жилого дома на проспекте Оболонском, в автомобиле Mercedes-Benz S-500 возник пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек и передние колеса автомобиля, в рядом расположенном автомобиле Skoda Octavia было повреждено заднее правое крыло.

Ранее в Голосеевском районе на автостоянке сгорело 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению.