В Одессе сгорела иномарка: от машины почти ничего не осталось
На борьбу с огнем восемь спасателей потратили около полчаса
В Приморском районе Одессы 25 июля сгорел автомобиль. От легковушки марки Audi остался только каркас и горы плавленого металла и пластика. Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, машина вспыхнула около полудня во дворе на улице Армейской.
Огонь также повредил припаркованный поблизости автомобиль марки БМВ. "Пострадавших нет", — заверили копы.
В пресс-службе областного управления ГСЧС "Сегодня" рассказали, что на место происшествия выезжали две пожарных машины.
"Огонь тушили восемь спасателей. Площадь пожара составила пять квадратных метров", — уточнили в ведомстве. На полную ликвидацию возгорания сотрудники ГСЧС потратили около получаса. После этого к работе приступили правоохранители и эксперты, которым предстоит выяснить причину возгорания.
Местные жители говорят о поджоге, но в полиции случившееся пока не комментируют. Правоохранители нам сообщили, что по состоянию на 17:00 на месте ЧП еще работала следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее мы писали о том, как у 16-этажного жилого дома на проспекте Оболонском, в автомобиле Mercedes-Benz S-500 возник пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек и передние колеса автомобиля, в рядом расположенном автомобиле Skoda Octavia было повреждено заднее правое крыло.
Ранее в Голосеевском районе на автостоянке сгорело 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению.
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