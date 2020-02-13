В Одессе сгорело кафе: появились фото и видео масштабного пожара

Фото: dumskaya.net

В Одессе ночью 13 февраля вспыхнул крупный пожар – пламя уничтожило кафе "Фокус". Владельцы заведения подозревают поджог.

Спасателям о пожаре на проспекте Академика Глушко, 19а сообщили в 3:54. На место сразу же примчались пожарные. Локализовать огонь им удалось в 4:37, а в 4:53 его потушили. Пламя бушевало на большой площади – 150 "квадратов".

"От ГСЧС привлекались 4 единицы пожарной техники и 19 человек личного состава", – рассказали в пресс-службе.

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Видео: Telegram/info_odessa_ua

В ГСЧС отметили, что причина пожара устанавливаются. Но, как сообщает "Думская", владельцы кафе подозревают поджог. Андрей, который заведовал в кафе караоке, рассказал, что пожар начался спустя два часа после закрытия – первым начал пылать фасад. Тогда, по его словам, в "Фокусе" уже никого не было.

Андрей отметил, что никаких конфликтов между посетителями и администрацией заведения не было. Кафе было оборудовано шумоизоляцией, и соседи на него ни разу не жаловались.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Также мы писали, что Кабмин хочет в 1000 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности.

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