В Одессе шесть человек госпитализировали после сильного пожара в психбольнице

Во время тушения пожара эвакуировано 15 человек

Фото: Думская

В Одессе в результате пожарав отделении № 7 Одесской областной клинической больницы №1 госпитализированы шесть человек.

Об этом сообщает главное управление ДСНС в Одесской области в Facebook.

Загорелась крыша одноэтажного деревянного здания на площади 500 квадратных метров.

"Во время тушения пожара эвакуировано 15 человек. На месте пожара обнаружено 4 погибших человека. Шесть человек в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализированы. На тушение пожара от ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава. В 22:53 пожар локализован. В 23:19 пожар был ликвидирован. Причина пожара и гибели людей – устанавливается ", – говорится в сообщении спасателей.

Ранее в Харьковской области горело отделение по переработке нефти. К тушению были привлечены 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожар на площади 50 м. кв. локализовали.

Напомним, под Киевом вспыхнул пожар на птицефабрике.

А в Хмельницком произошел пожар на станции шиномонтажа. Вследствие ЧП город окутал едкий дым.

Также мы писали, что 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

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