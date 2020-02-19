В Одессе школьница в розыске заявила, что ее изнасиловал полицейский: подробности

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После появления скандальной информации о том, что, якобы, в Одессе полицейский изнасиловал школьницу, местная полиция организовала проверку этих сведений.

"На время проведения служебного расследования полицейский отстранен от выполнения своих обязанностей. По результатам проверки будет принято решение, останется ли полицейский в рядах правоохранительных органов", – сообщили нам в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Также в полиции уточнили, что информацию о происшедшем передали Госбюро расследований, которое даст правовую оценку действиям полицейского.

В то же время источники сайта "Сегодня" в одесской полиции рассказали, что скандал разразился после того, как полицейский увидел старшеклассницу на одной из улиц.

"Эта 11-классница была в розыске как "потеряшка", то есть, ее близкие заявили, что она пропала. Полицейский, точнее, опер, узнал ее на одной из улиц. Что происходило дальше – здесь в информации есть разногласия. Якобы после этого он посадил ее в машину и отвез к себе домой. Но было ли изнасилование или нет – пока говорить рано. Надо учитывать еще и то, что девушка – из неблагополучной семьи. Оперативник, о котором идет речь – молодой сотрудник, ранее не был замечен в нарушении порядка и законов", – сообщили наши источники в одесской полиции. В тренде "Накрывают квадраты, как в 2015": реакция политиков и экспертов на атаку боевиков

Как сообщал сайт "Сегодня", в Ужгороде 26-летнего военнослужащего Нацгвардии из Львовской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Мужчину уже арестовали.

Над 17-летней девушкой поиздевались в день влюбленных – 14 февраля. В пресс-службе местной полиции рассказали, что преступника уже задержали и избрали ему меру пресечения – арест без права на залог.

Как написал на своей странице в Facebook местный правозащитник Роман Келемен, военнослужащий приехал на Закарпатье "наводить порядок и бороться с преступностью" после стрельбы в Мукачево. Зовут его Константин, он родом из города Золочев Львовской области.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных заведений.

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