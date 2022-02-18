В Одессе школьники вернутся на очное обучение: дата

Родители могут продолжить дистанционное обучение для своих детей. Для этого необходимо обратиться к администрации школы

Раньше школьники учились дистанционно / Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 21 февраля, школьники Одессы вернутся за партыи продолжат очное обучение. Однако есть возможность учится и дистанционно.

Об этом сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич, пишет Думская.

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"Если родители хотят продолжить дистанционное обучение, им необходимо сообщить об этом администрации школы. И ребенок будет учится онлайн в составе "сборного" класса", – отметила Елена Буйневич.

Что запрещено в оранжевой зоне

работа учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования; Реклама

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов; Реклама

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

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