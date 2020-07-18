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В Одессе шофер-нарушитель избил двух патрульных

18 июля, 04:30

Руслан Ровик Руслан Ровик

Водитель пытался сбежать от полицейских, а когда его догнали, набросился на них с кулаками

В Одессе водитель нарушил правила дорожного движения, попытался сбежать от полиции, а когда его настигли – избил двоих патрульных.

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Об этом сообщили на официальном сайте областной полиции.

"Водитель Daewoo Lanos набросился на членов экипажа патрульной полиции и нанес им повреждения в виде ушиба головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы после того, как въехал в дорожный знак и был проинформирован о привлечении к ответственности", - говорится в сообщении.

По данным полиции, нарушитель пытался сбежать с места происшествия, но копы его задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Пострадавшим патрульным оказали медицинскую помощь.

За нарушение правил дорожного движения на мужчину составили протокол, который предполагает штраф. А вот по факту насилия в отношении полицейских было открыто уголовное производство по статье, которая предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

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В настоящее время решается вопрос о задержании фигуранта.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом и отметил необходимость более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, если оно привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.

Также мы сообщали о шокирующих данных о виновнике аварии под Киевом, которое унесло жизни четырех человек:

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Одесса шофер полицейские патрульная полиция нарушитель

Источник: Сегодня

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