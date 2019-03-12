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В Одессе сильным ветром в море сдуло коляску с ребенком: опубликовано видео

Сегодня, 14:09

Упавшего в воду ребенка спас мужчина, который оказался на месте инцидента

Скриншот
Скриншот.
В Одессе сильным ветром в море сдуло коляску с ребенком: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a0/3e6/5c87a03e67b4a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a0/3e6/5c87a03e67b4a.png Одесса Упавшего в воду ребенка спас мужчина, который оказался на месте инцидента

В Одессе с пирса на пляже "Аркадия" ураганный ветер сдул в море коляску с ребенком. Не допустил трагедии очевидец происшествия, который бросился в холодную воду и вытащил малыша.

Как рассказал в Facebook пользователь Василий Бушаров, который стал свидетелем происшествия 11 марта, температура воды в тот момент не превышала пяти градусов.

"Аркадия. Пляж. Сидим, смотрим на море. Справа на пирсе замечаем суету. Там несколько взрослых людей. Один из парней снимает одежду. Причем снимает очень быстро. Неужели захотелось искупаться? Вода не теплее 5 градусов. Прыгает в воду с дальней стороны пирса", – написал он.

Также он добавил, что примерно через 30 секунд на пирс подняли женщину, а еще через несколько секунд – маленького ребенка, а затем из воды выбрался молодой мужчина.

"Люди кутают ребенка в одежду. Скоро уходят с пляжа. Ветер был такой силы, что коляску с ребенком сдуло с пирса. Мама, прыгнула за ним следом. Думаю, что если бы не случилось рядом того парня, то утонули бы оба. Спаслись. Или правильно сказать спас", – добавил Бушаров.


Он также отметил, что коляску никто доставать из воды не стал – она осталась в море, и выложил видео с "утонувшим" предметом.

Напомним, ранее в Винницкой области из-за непогоды на 28-летнюю женщину насмерть задавило рухнувшее дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели. 

Также мы писали о том, что накануне в Виннице на остановке дерево рухнуло на 11-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм погиб в карете медиков.

А в Киеве 11 марта сильнейший ветер, достигавший 30 м/с, вырывал с корнями деревья, сносил крыши и громил автомобили, а в пригороде – повалил заборы.

Так, на остановке Ивана Шевцова в Шевченковском районе из-за сильного ветра на женщину рухнуло дерево. Очевидцы вызвали "скорую".

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Тег Одесса, ветер, море, ураган

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