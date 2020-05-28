В Одессе сильный ливень затопил улицы: машины "утонули", копы перекрыли движение (фото, видео)

Ливень начался с самого утра и привел к остановке троллейбусов и трамваев

В Одессе сильный ливень, который начался ранним утром 28 мая, привел к подтоплению нескольких улиц, возникновению транспортных заторов и остановке троллейбусов и трамваев.

Кроме того, патрульной полиции пришлось перекрыть участки трех затопленных улиц – пропускают только машины людей, которые работают на перекрытых участках и общественный транспорт, сообщает "Думская".

В частности, движение ограничено на Балковской (от Маловского до Краснослободской), Приморской (от Военного спуска до Пересыпского моста), Химической (от Грушевского до Столбовой).

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Затопило и Среднефонтанскую площадь, по ее периметру транспорт направляют на другие дороги. "Озера" возникли и на Французском бульваре, а проспект Шевченко стоит в пробках.

Как заявили в городской мэрии, за три часа в Одессе выпало 18 миллиметров осадков.

"Сейчас работники коммунальных предприятий и служб проводят активную очистку ливневой канализации — она не забита, однако ее пропускная способность не соответствует количеству осадков", - подчеркнули в горсовете.

Видео: XYDESSA/Telegram

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Из-за дождя на Балковской, Приморской, Химической и в Рыбпорту не работают или работают в сокращенном формате трамвайные маршруты №3,15, 18 22,27, а также троллейбусные маршруты №8,10.

По словам очевидцев, на Приморской и Балковской улицах – много "утонувших" автомобилей.

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На улице Космонавтов из-за подтопления в районе Инглези стоят троллейбусы.

Напомним, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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