В Одессе смертельное ДТП парализовало движение транспорта (фото, видео)

В Одессе утром 19 апреля столкнулись легковушки – из-за ДТП образовалась большая пробка на улице – фото, видео

В Одессе столкнулись две легковушки. В результате один человек погиб, на улице образовалась пробка.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Отмечается, что лоб в лоб врезались иномарки Toyota и Chevrolet Lacetti. ДТП произошло около 6 утра на улице Мельницкой.

Видео: Галина Полищук, Facebook

Впоследствии аварии водитель Chevrolet скончался на месте, водителя и пассажира другого авто увезли в больницу.

После ДТП на этой дороге образовалась большая пробка. Сейчас там работают следователи, они выясняют причины аварии.

Видео: Одесса инфо

Напомним, ранее в Николаевской области бус с умершими от COVID-19 попал в ДТП.

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