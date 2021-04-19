В Одессе смертельное ДТП парализовало движение транспорта (фото, видео)

В Одессе столкнулись две легковушки. В результате один человек погиб, на улице образовалась пробка.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Отмечается, что лоб в лоб врезались иномарки Toyota и Chevrolet Lacetti. ДТП произошло около 6 утра на улице Мельницкой.
Впоследствии аварии водитель Chevrolet скончался на месте, водителя и пассажира другого авто увезли в больницу.
После ДТП на этой дороге образовалась большая пробка. Сейчас там работают следователи, они выясняют причины аварии.
Напомним, ранее в Николаевской области бус с умершими от COVID-19 попал в ДТП.
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