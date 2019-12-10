В Одессе снесли часть флигеля сгоревшего колледжа: появилось видео

Фото: od.dsns.gov.ua

В Одессе демонтировали часть аварийного флигеля сгоревшего дома Асвадурова. Об этом сообщает "Думская".

Верхнюю часть здания при помощи машин повышенной проходимости успешно обрушили во внутренний двор, на "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов. Сейчас спасатели цепляют тросы ниже, чтобы произвести новый контролируемый завал.

Фото: Украина сейчас, Telegram

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Под завалами могут находиться еще четыре человека. Чтобы найти людей как можно скорее, все службы работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

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