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В Одессе снова обрушился дом

22 мая, 00:50

Елена Кузьмич

Дом давно был признан аварийным

В Одессе, где пару дней назад обвалился дом, снова произошло чрезвычайное происшествие: в доме №29 по улице Среднефонтанской обрушилась часть галереи на втором этаже.

Об этом сообщает "Думская".

В муниципальном департаменте городского хозяйства заявили, что дом давно был признан аварийным. В этой части давно никто не жил, и пострадавших нет.

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Теперь отселят пятерых жильцов еще двух квартир, которые примыкают к развалившейся галерее.

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Сейчас на месте обрушения работают спасатели, а 22 мая приедут эксперты, чтобы обследовать конструкции здания.
Добавим, что ранее из-за обрушения дома в Одессе на улице Торговой, уже открыли уголовное производство. Предварительная квалификация — часть 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Ведь что касается причины аварии, то ею могли стать работы, которые велись на соседней стройплощадке.

Напомним, недавно в Одессе рухнуло еще одно здание – аварийный жилой дом на Польском спуске. Разрушенными оказались семь квартир на первом и втором этажах здания.

Видео: Нацполиция

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Одесса обвал дом

Источник: Думская

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