В Одессе снова обрушился жилой дом: есть пострадавший (фото, видео)

В Одессе, где недавно разбирали завалы здания на улице Торговой, обрушился еще один жилой дом. Об этом в своем Twiter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре. 25 человек выведены из-под завалов", – говорится в сообщении.

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По словам министра, на места ЧП чувствуется сильный запах газа. Жертв обрушения на данный момент нет, а на месте работают спасатели и полиция.

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, дом рухнул сегодня ночью на ул. Ясная, 10. Выяснилось, что обрушилась угловая часть дома с 1-го по 4-й этаж. Также есть угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома, но крыша и чердачное помещение пока не пострадали.

Жильцов дома вывели из здания еще до прибытия спасателей, но во время эвакуации пострадал житель одной из квартир. Мужчину госпитализировали в больницу. По предварительной информации, других пострадавших нет.

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На данный момент служба энергоснабжения обесточила дом. Проводятся работы по расчистке засыпанного колодца для отключения здания от газа.

"На месте происшествия с жильцами дома работают психологи ДСНС. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 21 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники", – добавили в ГСЧС.

Напомним, недавно в Одессе рухнуло еще одно здание – аварийный жилой дом на Польском спуске. Разрушенными оказались семь квартир на первом и втором этажах здания.

Видео: Нацполиция

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