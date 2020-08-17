В Одессе снова ужесточили карантин: что запретили

В Одессе мэрия города решила ужесточить карантинные ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19.

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Об этом на заседании оперативного штаба заявил городской голова Геннадий Труханов, сообщает "Думская".

По его словам, с 17 августа Одесса оказалась в "желтой" карантинной зоне, а потому комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций вводит новые ограничения.

Так, пребывание людей в общественных зданиях возможно только в масках и респираторах, проезд в общественном транспорте – только для сидячих пассажиров, наполняемость кинотеатров должна составлять не более 50%, а организаторы массовых мероприятий должны следить, чтобы на площади в пять квадратных метрах было не больше одного человека.

Труханов призвал владельцев увеселительных заведений "опомниться" и соблюдать требования.

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"Сегодня "желтая" зона, а "завтра" будет красная, и вас вообще закроют, допрыгаетесь", - предупредил он.

Отметим, что в Минздраве ранее уточнили, что в "желтой" зоне запрещается:

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- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста;

- работа хостелов;

- работа после 24:00 до 7:00 развлекательных заведений и предприятий общественного питания, кроме тех, которые используют адресную доставку заказов и/или реализуют продукты питания на вынос;

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- запрещаются массовые мероприятия внутри заведений общественного питания для 20 и больше человек.

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