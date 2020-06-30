В Одессе снова "зацвело" море (фото, видео)

Одесситы опубликовали снимки с самолета и спутника, на которых видно масштабы "озеленения"

Море у берегов Одессы снова "позеленело" – фото и видео с необычным цветом воды местные жители опубликовали в социальных сетях.

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Так, Николай Викнянский в своем Facebook выложил кадры, сделанные во время полета вдоль побережья – мужчина отметил активное цветение водорослей от Фонтанки до пляжа Ланжерон.

Видео: Facebook/Viknianskiy Nikolay

Кроме того, на цвет воды обратил внимание активист Петр Обухов: в своем Facebook он выложил снимки, сделанные со спутника, на которых видно, что море изменило цвет не только в Одесской акватории – зеленые полосы охватывают практически все Черноморское побережье Украины.

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Напомним, что в прошлом году в Одессе также сложилась подобная ситуация – тогда море стало зеленым в начале июня, а вскоре из-за активного роста водорослей вода начала "бродить" и превратилась в зеленую жижу.

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Экологи объясняли это явление резким потеплением и большим количеством осадков: дожди не только сделали море более пресным, но и смыли с полей удобрения, что поспособствовало цветению.

В настоящее время климатическая ситуация в Одессе повторяется – температура морской воды достигла 24 градусов, а синоптики прогнозируют региону сильные дожди и местами – подтопления.

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