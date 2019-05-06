В Одессе собирают книги для интернатов и детдомов
Добрая акция проходит в Зеленом театре
В Зеленом театре открыли сбор книг для воспитанников детских домов и интернатов. Так, желающие могут принести книгу и оставить ее в деревянном шкафу на территории культурного пространства.
"Меньше чем за неделю после открытия театра вы полностью наполнили наш шкаф книгами для детских приютов", — сообщают на странице Зеленого театра в соцсети, обращаясь с благодарностью к дарителям.
Не без гордости там добавляют: книги приходится прятать вниз шкафа и укладывать очень плотно, чтобы хватило места для всех. Впрочем посетителей театра призывают не останавливаться. Передачей собранных книг детворе занимаются волонтеры нескольких организаций.
Также мы писали, что в одесском парке имени Шевченко состоялся первый экофестиваль, который собрал сотни людей, желающих наносить как можно меньше вреда окружающей среде. Звездным гостем феста стала и экоактивистка Наталья Жижченко (Onuka).
Ранее в Харькове устроили марафон ради "солнечной детворы".
А в Черкассах студенты создали серию картинок с котиками. Кошачьи открытки разработали с целью благотворительности.
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