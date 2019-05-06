В Одессе собирают книги для интернатов и детдомов

Добрая акция проходит в Зеленом театре

Фото: Pixabay

В Зеленом театре открыли сбор книг для воспитанников детских домов и интернатов. Так, желающие могут принести книгу и оставить ее в деревянном шкафу на территории культурного пространства.

"Меньше чем за неделю после открытия театра вы полностью наполнили наш шкаф книгами для детских приютов", — сообщают на странице Зеленого театра в соцсети, обращаясь с благодарностью к дарителям.

Не без гордости там добавляют: книги приходится прятать вниз шкафа и укладывать очень плотно, чтобы хватило места для всех. Впрочем посетителей театра призывают не останавливаться. Передачей собранных книг детворе занимаются волонтеры нескольких организаций.

Также мы писали, что в одесском парке имени Шевченко состоялся первый экофестиваль, который собрал сотни людей, желающих наносить как можно меньше вреда окружающей среде. Звездным гостем феста стала и экоактивистка Наталья Жижченко (Onuka).

Ранее в Харькове устроили марафон ради "солнечной детворы".

А в Черкассах студенты создали серию картинок с котиками. Кошачьи открытки разработали с целью благотворительности.

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