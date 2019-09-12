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В Одессе собрались 150 юных яхтсменов: появились яркие фото

12 сентября, 15:35

В городе стартовал Юношеский чемпионат Украины

В Одессе стартовал Юношеский чемпионат Украины по парусному спорту, в котором приняли участие более 150 юных яхтсменов – девушек и парней.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, состязания проводят в рамках празднования Дня физкультуры и спорта, которые продлятся до 15 сентября на внешнем рейде Черноморского яхт-клуба, на пляже "Отрада".

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Южную Пальмиру на состязаниях представят воспитанники комплексной детско-юношеской спортивной школы №13.

Напомним, недавно под Киевом прошло шоу самых дорогих яхт.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Напомним, ранее столичная прокуратура сообщила о подозрении владельцу моторной лодки, которая врезалась в яхту на Днепре, из-за чего погиб человек. Как выяснилось, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял моторной лодкой, на борту которой находились пассажиры.

Между мостом Метро и мостом Патона владелец лодки совершил на большой скорости опасный маневр в сторону яхты, которая двигалась по левому борту, в результате чего произошло столкновение.

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Одесса яхты яхтсмен

Источник: Сегодня

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