В Одессе сообщили о подозрении школьнику, который убил девочку

В Мариуполе копы раскрыли убийство / Фото: Нацполиция

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении 15-летнему подростку, задержанному за убийство школьницы Дарьи Дробот, тело которой обнаружили в лесополосе Лиманского района.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, жителю Одессы инкриминируют умышленное убийство из корыстных побуждений.

В ходе досудебного расследования было установлено, что 2 ноября подозреваемый вместе с потерпевшей, в компании других девушек и парней, находились за городом.

"После того, как оба подростка отошли от места общего отдыха и остались одни, злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, начал бить и душить потерпевшую, а затем забрал ее мобильный телефон и скрылся", – сообщили в пресс-службе.

Также прокуратура направила в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Дело находится на контроле отдела ювенальной юстиции прокуратуры области.

В пресс-службе добавили, что досудебное расследование велось по статьям "разбой" и "умышленное убийство".

Напомним, ранее в полиции сообщали о том, что подозреваемый пытался хотел заняться сексом с девушкой, но, когда она ему отказала, попытался изнасиловать, избил ее, а потом задушил. Подросток забрал мобильный телефон своей жертвы и отнес его в ломбард.

Злоумышленник ранее уже дважды задерживался за грабеж, а в момент совершения преступления отбывал наказание условно.

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